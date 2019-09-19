محمد رأفت أبوالمعاطي يكتب: خيوط المؤامرة‎



ساندوا وطنكم ضد المؤامرات والخائنين اصحاب المصالح الدنيئة، فالاغتيال النفسي والمعنوى لا يقل أهمية فى الحروب عن القتل والتفجير ... حافظوا على مصر.

لم يكن أبدًا صدفة الظهور المريب لبعض الشخصيات من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لبث افكارهم السامة التى تهدد الأمن القومى المصرى وتنال من المؤسسات الوطنية. ولكن من الواضح ان هناك أمرًا يحاك ضد هذا الشعب و كأنهم يتمنون الهلاك والدمار و نشر الفوضى و الشائعات والاكاذيب وهى كلها أسلحة حروب الجيل الرابع.فكيف لك ان تنال من دولة دون ان تسيطر على عقلية شعبها و كيف تسيطر على عقلية شعبها دون ان تنشر الاكاذيب والإشاعات وتجعل التشكيك فى كل شىء هو منهج تفكير و ماهى اسهل طرق الوصول الى المواطن غير وسائل التواصل الاجتماعي !نحن أمام معركة حقيقية تستهدف السيطرة على العقول و علينا عدم الانسياق خلف كل ما يثار او ينشر، نحن فى حرب حقيقية ليست ضد رئيس و لكنها ضد الشعب و مستقبل أبنائه فهل هى صدفة ان ينشر موقع "ديبكا" الاستخباراتي الصهيونى من شهرين ان اسرائيل رفضت طلب مصر بعدم نشر نظام الدفاع الجوى الصهيونى المتطور جدا سبايدر ام ار لحماية سد النهضة الاثيوبي. وأنها قد انتهت بالفعل من نصب النظام الإسرائيلى حول السد وقامت بتفعيله مما شجع اثيوبيا على رفض كل المقترحات المصرية لملء السد بكل صلافة.وأوقفت المفاوضات العبثية التى استمرت ٦ سنوات بعد ان حققت هدفها و تمكنت طوال وقت المفاوضات من بناء السد بالكامل وحان وقت الملء.فهل كل ما يحدث صدفة !؟نحن امام معركة حقيقية وانتصارنا فيها مرهون بوعينا وتماسكنا بعدم الانسياق خلف اى امر يثار واعلموا ان مصر مستهدفة واعلموا ان جيشكم وطنى ومخلص وشريف.