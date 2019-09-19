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نورهان البطريق تكتب: أصحاب الذاكرة العاطفية‎

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد



النسيان لا يطرق أبواب أصحاب الذاكرة العاطفية، لأنهم يذهبون إلى الأماكن ذاتها التي كانوا يقصدونها قبل الفراق. فالنسيان لا يزور من هم يفتشون في هواتفهم كل ليلة تلهفًا للملامح، وتشوقًا لخلق حديث مع من فارقهم. فهم يراقبون بشدة، ويمنحون ماتبقى من حياتهم بعد الفراق للحنين تارة والاشتياق تارة أخرى. فهم أسرى للماضي بكل تفاصيله، يتذكرون كل شيء إلا لحظة الفراق، فالعقل رافض لها، وكذلك القلب يتغافلها من أجل البقاء في دوامة الماضي.

مثل هؤلاء ليسوا ضعفاء، إنما أخلصوا في حبهم، وأوفوا بعواطفهم، وجادوا بكل مشاعرهم،و تفانوا في العطاء، ولم يفكروا يومًا في الغدر، ولم يخطر ببالهم الخيانة، فلا تلقوا باللوم عليهم، بل عاتبوا الطرف الآخر الذي رحل دون أن يرف له رمش، وتركوا غيرهم أشباه أحياء. فلا هم قادرون على ترك الماضي وراء ظهورهم، ولا قادرون على مواكبة الحاضر، فهم مشوشون، في حالة من عدم الاستيعاب وعدم التصديق بما مروا به، وغير محتملين لفكرة العيش دونهم، فلا تنعتوهم بقلة الحيلة، إنما التمسوا لهم الأعذار التي أهمها: أنهم يمنحون مشاعرهم دفع واحدة دون ترو وبلا تفكير، وعلى الأغلب أنها تذهب لمن لا يستحقها فيستغلها أسوأ استغلال.

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