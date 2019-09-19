ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رفعت حاجبها.. كيف أحرج رئيس وزراء بريطانيا الملكة إليزابيث

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:55 م
الملكة إليزابيث وديفيد
الملكة إليزابيث وديفيد كاميرون
شيماء مصطفى
قال مصدر، إن إعلان رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، طلب مساعدة الملكة البريطانية إليزابيث، قبل التصويت على استقلال اسكتلندا في عام 2014، تسبب في استياء قصر باكنجهام.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف ديفيد كاميرون، عن أنه طلب من الملكة إليزابيث الثانية مساعدة الجانب "المؤيد للبقاء" في استفتاء استقلال اسكتلندا لعام 2014.

وأضاف ديفيد كاميرون، أنه شعر بالخوف من احتمالية انتصار الجانب المؤيد للانفصال، لذلك طلب من سكرتير الملكة الخاص بأن تساعده "مجرد رفع الحاجب"، للبقاء وعدم الانفصال.

وفيما بعد، دعت الملكة إليزابيث، المواطنين، إلى التفكير بعناية في المستقبل، ليفوز الجانب المؤيد للبقاء بالتصويت، في حين لم يصدر عن قصر باكنجهام أي تعليق رسمي على تصريحات ديفيد كاميرون.

لكن المصدر، أكد أن تلك التصريحات لن تخدم كاميرون في إجراء أي محادثات علنية مع الملكة إليزابيث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملكة كانت نائمة على بعد أمتار منه.. متسلل يقتحم قصر باكنجهام في بريطانيا

بوريس جونسون يصل قصر باكنجهام لتلقي التكليف الملكي بتشكيل الحكومة البريطانية

نشطاء يعترضون موكب بوريس جونسون إلى قصر باكنجهام

تعيين دومينيك راب وزيرا للخارجية في بريطانيا

تكليف ساجد جاويد بحقيبة المالية في بريطانيا

كان يدخن الحشيش.. ديفيد كاميرون يخرج عن صمته.. ويشكر الملكة إليزابيث لهذا السبب

ترشيحاتنا

شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي

اوكا واورتيجا مش هيسيبوك.. مي كساب تتوعد بيومى فؤاد: نتقابل يوم العرض

زينة تثير الجدل من جديد فى الساحل الشمالي

رسميًا.. تعديل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

رسميا .. حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستعيد الذكريات.. هنا شيحة تنشر صور فساتين مهرجان الجونة

أحدث العبايات المطرزة موضة الخريف القادم لنساء الخليج.. صور

الباباراتزي ترصد لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز