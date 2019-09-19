رفعت حاجبها.. كيف أحرج رئيس وزراء بريطانيا الملكة إليزابيث

قال مصدر، إن إعلان رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، طلب مساعدة الملكة البريطانية إليزابيث، قبل التصويت على استقلال اسكتلندا في عام 2014، تسبب في استياء قصر باكنجهام.



ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كشف ديفيد كاميرون، عن أنه طلب من الملكة إليزابيث الثانية مساعدة الجانب "المؤيد للبقاء" في استفتاء استقلال اسكتلندا لعام 2014.



وأضاف ديفيد كاميرون، أنه شعر بالخوف من احتمالية انتصار الجانب المؤيد للانفصال، لذلك طلب من سكرتير الملكة الخاص بأن تساعده "مجرد رفع الحاجب"، للبقاء وعدم الانفصال.



وفيما بعد، دعت الملكة إليزابيث، المواطنين، إلى التفكير بعناية في المستقبل، ليفوز الجانب المؤيد للبقاء بالتصويت، في حين لم يصدر عن قصر باكنجهام أي تعليق رسمي على تصريحات ديفيد كاميرون.



لكن المصدر، أكد أن تلك التصريحات لن تخدم كاميرون في إجراء أي محادثات علنية مع الملكة إليزابيث.