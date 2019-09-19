أحدث العبايات المطرزة موضة الخريف القادم لنساء الخليج.. صور

تلجأ أغلب نساء الخليج الى التميز والاناقة من خلال الاستايل الخاص بهن، من الاطلالات المميزة والتى تكون دائمًا من خلال العبايات الخليجية التى تعطي لمسة من الأناقة والفخامة.



وتعد العبايات المطرزة السوداء وذات الألوان الخريفية، من الاستايل المميز لدى نساء الخليج، ولكنهم دائما يريدون التجديد والتغير في ستايل العبايات.



لذلك نعرض لكى 20 ستايل من موضة الخريف للعبايات المختلفة التي تتماشى مع اغلب الاذواق..اليكم الصور