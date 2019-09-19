برلماني: دمج المصانع العشوائية في الاقتصاد الرسمي بتوفير أراض قريبة من الكتل السكنية

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن أغلبية المصانع العشوائية موجودة داخل الكتل السكنية ، وجزء كبير منها متواجد بالدور الأرضى بالعقارات، وبالتالى حينما يحتاج أصحابها لاستخراج رخصة يكون هناك صعوبة فى ذلك.



وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى لابد أن يكون عن طريق توفير أراض قريبة من الكتل السكانية على مساحة 100 متر، يكون بها مرافق وتستطيع أن تقوم بنقل الماكينات.



وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة أن تخضع هذه المصانع العشوائية للرقابة لكى تحسن من إنتاجها، وتخضع للضرائب والرسوم ، ويكون من حق العمل الذى يعملوا فيها أن يتم التأمين عليهم.



وكان قد أكد الكيميائي إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.



وأضاف المانسترلي، أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جدًا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن "19873" مضيفًا أنه فى وجود شكوي من مواطن أو مصانع بنتحرك للتحقق فى البلاغات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.

