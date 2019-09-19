فرحانة إني اطمنت على مصدر دخلنا.. ردة فعل فلاحة بعد علاج مواشيها ببني سويف

نظمت محافظة بني سويف بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري قوافل بيطرية مجانية، تستهدف كافة قرى المحافظة البالغ عددها أكثر من 220 قرية بجانب 900 تابع "عزب" وذلك بالتعاون مع قطاع الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، بالإضافة إلى القوافل التي تتبناها المحافظة بنظام المساهمة المجتمعية التي تدعمها الجمعيات الأهلية بتوفير تكلفة العلاج.



من ناحيته قال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، إن تنظيم قوافل بيطرية يأتي ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها المحافظة من خلال تنفيذ قوافل تنموية شاملة تشمل قطاعات حيوية تهم المواطن الريفي في حياته اليومية والمعيشية مثل قطاعات : الصحة والطب البيطري والتوعية والتثقيف ومحو الأمية.



وأكد أهمية النهوض بقطاع الثروة الحيوانية الذي يعتبر مصدر دخل أساسيا للمواطن البسيط في القرية، وأن تنميته يمثل دعما رئيسا للاقتصاد القومي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على النهوض بمستوى معيشة المواطن البسيط وتطوير مستوى الخدمات الحيوية المقدمة له.



جاء ذلك خلال استعراضه للموقف التنفيذي لبرنامج القوافل التنموية الشاملة، حيث أكد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام " المشرف على هذا الملف تنفيذا لتكليفات المحافظ " أنه تم خلال أسبوعين تنفيذ 8 قوافل بيطرية قدمت الخدمات لعدد كبير من القري بمراكز المحافظة السبع، وأن متوسط الكشوفات يصل إلى 200 رأس ماشية يتم توفير العلاج اللازم للمصاب منها، مشيرا إلى أن هذه القوافل يتم متابعتها ميدانيا ، منوها عن زيارته اليوم لقافلة منشأة طاهر بمركز إهناسيا والتي تمكنت من الكشف على أكثر من 200 رأس ماشية.



وأشار السكرتير العام إلى أن الهدف من تنظيم القوافل البيطرية على مستوى المحافظة يعود لعدة أسباب منها : تقديم الخدمات الكاملة في مجال الطب البيطري للمزارعين، والتي تتضمن الفحوص البيطرية الشاملة، والكشف عن الأمراض، وتقديم العلاج المناسب في حالة ثبوت الإصابة بأمراض، وكذا تقديم الإرشادات والتوعية البيطرية اللازمة للمستفيدين، فضلا عن الاستفادة من الأطباء البيطريين العاملين في العيادات الخاصة لإكسابهم خبرات علمية في المجال.



ومن جانبه قال الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري إن برنامج القوافل البيطرية المجانية الذي يدعمه محافظ الإقليم، يتم تنفيذه من خلال محورين وهما: تفعيل البروتوكول الموقع " منذ 4 سنوات " بين مديرية الطب البيطري ببني سويف ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالقاهرة ،حيث تم خلال هذا الأسبوع تنظيم 6 قوافل بيطرية شملت 5 قرى : الميمون وقمبش وقاي وبهبشين وباروط، بجانب تنظيم قوافل بيطرية أخرى بمساهمة المجتمعية، حيث يقوم القطاع بتوفير الدعم الفني والأطباء، بينما تتحمل الجمعيات الأهلية تكلفة الأدوية، حيث تم خلال أسبوعين تنظيم قافلتين، تمكنتا من فحص 500 رأس ماشية وتقديم العلاج والرعاية للمصاب منها.



فيما أوضح الدكتور أحمد داؤد مدير عام الطب العلاجي بمديرية الطب البيطري أن "اليوم الخميس" يشهد تنظيم قافلتين بيطرتين بقرية الميمون بمركز الواسطى ضمن بروتوكول الطب البيطري مع معهد بحوث التناسليات، والأخرى بقرية منشأة طاهر بإهناسيا، مشيرا إلى القوافل البيطرية توفر كافة الرعاية والأدوية اللازمة بالمجان، مؤكدا استمرار القوافل لتغطية قرى المحافظة.



وأعرب عدد من الأهالي بالقرى "المستفيدة من القوافل البيطرية "عن شكرهم للدولة لحرصها على توفير الرعاية للماشية التي تعتبر مصدر الرزق الأساسي لهم، حيث قال المواطن حسن على من قرية قمبش : نشكر محافظ بني سويف على اهتمامه بنا، وأهم حاجة في القوافل توفير العلاج بالمجان.



وقالت السيدة نعيمة عبد النبي من ناحية قاي إن دخل أسرتها الوحيد من تربية الماشية ولديهم 3 رؤوس ماشية تم تقديم العلاج اللازم لهم وتحصينهم، معبرة عن ذلك ( أنا فرحانة النهاردة أن اطمنت على مصدر دخلنا ومش خايفة عليهم لأن الدكاترة طمنوني.