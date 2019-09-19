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أخبار البلد

مطار الغردقة يجتاز المراجعة السنوية لشهادة الأيزو الدولية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:38 م
نورهان خفاجي
اجتاز مطار الغردقة الدولى أعمال تجديد المراجعة السنوية لشهادة اعتماد الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال.

صرح الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بأن حصول مطار الغردقة الدولى على تجديد شهادة الأيزو الدولية الخاص بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا للأهداف والخطط المستقبلية نحو تطوير منظومة المطارات المصرية.

وأضاف النشار ان الشركة المصرية للمطارات تضع نصب أعينها توسيع مظلة الاعتمادات الدولية لتشمل جميع المطارات، مؤكدًا أن الشركة تحرص على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة والالتزام بمعاييرها العالمية فى جميع المطارات بما يعزز من المكانة الريادية التى تحظى بها المطارات المصرية ولكونها البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن فريق المراجعين للشركة المانحة أشاد بفاعلية النظام والتطور فى الاداء وذلك بفضل مجهودات العاملين بالمطار والتى ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة مما يؤكد تضافر جهود العاملين فى مختلف القطاعات و العمل بروح الفريق الواحد والذى يصب فى النهاية فى صالح كافة المطارات المصرية .

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