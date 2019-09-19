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محافظات

مياه الغربية تزف بشرى سارة للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:39 م
ركة مياه الشرب والصرف
ركة مياه الشرب والصرف الصحي
أحمد على
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية اليوم عن الانتهاء من مراحل المقابلة الشخصية لكافة المتقدمين لشغل وظائف عمال الحفر والتسليك على مستوى فروع الشركة بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور .

وترأس المهندس عادل عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي بالغربية، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التوظيف التي أشرفت على المقابلة الشخصية لعمال حفر وتسليك لفروع الشركة بـ السنطة - زفتى – سمنود.

كما أوضح رئيس الشركة أنه ترأس اجتماع الجلسة الحادية والعشرين للجنة متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بالتنسيق مع مديرية الرى بالغربية ومديرية الصحة بالغربية بخصوص سلامة ومأمونية المياه على مستوي قري ومراكز المحافظة .

وأعلن رئيس الشركة عن افتتاح عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي بالمحافظة واحتفالات بأعياد نصر حرب أكتوبر المجيدة على مستوى فروع الشركة بالمحافظة .
مياه الغربية تزف بشرى سارة للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر
مياه الغربية تزف بشرى سارة للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر
مياه الغربية تزف بشرى سارة للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر
مياه الغربية تزف بشرى سارة للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر
مياه الغربية تزف بشرى سارة للمواطنين خلال احتفالات أكتوبر

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