لوقف استخدام لحوم الحمير.. برلمانية تطالب بوضع كاميرات داخل مطابخ المطاعم العامة

أيدت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المقترح المقدم من النائب سمير البطيخي لتركيب كاميرات مراقبة بالمطابخ العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على المطاعم.



وأضافت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية انتشرت أقاويل كثيرة بشأن استخدام لحم الكلاب والحمير في عمل الماكولات والوجبات السريعة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى عدم نظافة المطابخ داخل محلات المأكولات والأدوات المستخدمة في طهي الطعام، ولذالك لابد من ضرورة تشديد الرقابة على هذه المطاعم للقضاء نهائيًا على هذه الفوضى.



وفي هذا الصدد أكدت النائبه أنه في ظل وجود انتشار الفساد لابد من استحداث ادوات رقابية تتواكب مع حجم الفساد حتى تكون رادعة لهؤلاء، ومن ضمن الأدوات الرقابية الحديثة وضع كاميرات مراقبة داخل المطابخ وشاشات بجوار الكاشير حتى تكون بمثابة مرآة ينظر منها المواطن على المطابخ ويتأكد من سلامة الغذاء من عدمه.



ياتي ذلك بعد أن أعلن النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن تقدمه باقتراح برغبة لتركيب كاميرات مراقبة مطابخ المحلات العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على تلك المطاعم.



وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن معظم المطابخ في المطاعم غير نظيفة، ومن الصعب أن يكون هناك حملات رقابية عليها طول الوقت، مقترحًا تركيب كاميرات مراقبة بالمطابخ، ويكون لها شاشة عرض عند "الكاشير"، وبذلك تكون الرقابة من المواطنين أنفسهم.



وأضاف عضو مجلس النواب أن تركيب كاميرات بالمحلات العامة للمأكولات سوف تحسن من جودة ونظافة هذه المطاعم.