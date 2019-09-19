حاسبات ومعلومات حلوان تحتفل بافتتاح قسم الميدكال فورماتكس

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان اليوم حفل استقبال لطلاب الكلية الجدد خاصة طلاب برنامج المعلوماتية الطبية او الميدكال فورماتكس وذلك بقاعة حسن حسنى للمؤتمرات بحرم الجامعة تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد الكلية.



واقيم الحفل بحضور كل من الدكتور أسامة إمام و الدكتورة منال عبد القادر منسق عام البرنامج والدكتورة غادة أحمد مسجل البرنامج و بعض الاساتذة المدرسين بالبرنامج والطلاب الجدد.



وأوضح الدكاترة للطلاب نبذة عن مواد البرنامج و أساسياته ، مشيرين الى بعض مجالات عمل خريجى برنامج الميدكال فورماتكس و بعض القواعد التى على الطلاب اتباعها طوال العام.



ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية أو الميدكال فورماتكس الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.



ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات .