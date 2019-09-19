تحويشة العمر.. هشام الجخ يرفض الافصاح عن نص قصيدته الجديدة.. فيديو

قال الشاعر هشام الجخ، إن آخر قصيدة قام بكتابتها هي "تيودورا".



وأضاف "الجخ"، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يقوم حاليا بكتابة قصيدة "تحويشة العمر"، معقبا: «لا يمككني أن أفصح عنها لأن هناك حفلات كبيرة لابد أن تقال فيها هذه القصيدة أولا باعتبارها عملا جديدا».



وقدم الشاعر هشام الجخ، على الهواء آخر قصيدة كتبها "تيودورا"، والتي استهلها بكلمات: "كفراشة من مرمر أو عاج، كانت تطل بحسنها الوهاج، فأقيم ليل العاشقين تهجدا كمتيم متوسل محتاج".

