بصيانة دورات المياه والتكييفات.. تجارة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد

قامت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري بالاستعداد لاستقبال ما يزيد عن 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب لبدء العام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذى يبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى استعداد كلية التجارة بجامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالتالي:



* تم الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى للطلاب



*تم التأكيد على ضرورة تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة.



*صيانة كافة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية.



* إحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د) بتكلفة مليون ومائتان ألف جنيه



* إحلال وتجديد إدارة الخريجين بتكلفة 630 ألف جنيه.



* إنشاء مدرج بالقسم الفرنسى بتكلفة 320 ألف جنيه.



*إنشاء وحدة التطوير المهنىUCCD بتكلفة 470 ألف جنيه.



* الإنتهاء من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية بتكلفة 450 ألف جنيه



* تحديث وحدة التصحيح الإلكترونى من خلال تزويدها بأجهزة حديثة بتكلفة بلغت 2 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه



* إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمبانى وطرقات الكلية وكذلك مداخل الكلية والقاعات المختلفة بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.



*تغيير الإضاءة بالطرقات وقاعات الدراسة



* صيانة جميع دورات المياه وأجهزة الصوت والعرض والمراوح والتكييفات بقاعات ومدرجات الكلية.



* اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين الحرم الجامعي من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.





*الموافقة على خطة الأنشطة المقدمة من قبل إتحاد الطلاب و رعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتي شملت الكثير من البرامج الرياضية، التثقيفية والترفيهية.