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تعليم

بصيانة دورات المياه والتكييفات.. تجارة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي - كريم ناصر
قامت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري بالاستعداد لاستقبال ما يزيد عن 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب لبدء العام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذى يبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى استعداد كلية التجارة بجامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد والتي جاءت كالتالي:

* تم الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى للطلاب

*تم التأكيد على ضرورة تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة.

*صيانة كافة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية.

* إحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د) بتكلفة مليون ومائتان ألف جنيه

* إحلال وتجديد إدارة الخريجين بتكلفة 630 ألف جنيه.

* إنشاء مدرج بالقسم الفرنسى بتكلفة 320 ألف جنيه.

*إنشاء وحدة التطوير المهنىUCCD بتكلفة 470 ألف جنيه.

* الإنتهاء من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية بتكلفة 450 ألف جنيه

* تحديث وحدة التصحيح الإلكترونى من خلال تزويدها بأجهزة حديثة بتكلفة بلغت 2 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه

* إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمبانى وطرقات الكلية وكذلك مداخل الكلية والقاعات المختلفة بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

*تغيير الإضاءة بالطرقات وقاعات الدراسة

* صيانة جميع دورات المياه وأجهزة الصوت والعرض والمراوح والتكييفات بقاعات ومدرجات الكلية.

* اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين الحرم الجامعي من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.


*الموافقة على خطة الأنشطة المقدمة من قبل إتحاد الطلاب و رعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتي شملت الكثير من البرامج الرياضية، التثقيفية والترفيهية.

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