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برلمان

برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن عدم تفعيل قانون الهيئات الرياضية والشباب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
النائب فوزى فتى
النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة خلال دور الإنعقاد الخامس بشأن أسباب عدم تفعيل قانون الهيئات الرياضية والشبابية ، موجه لرئيس الوزراء بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والبترول.

وتساءل فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن عدم تفعيل المادة الخاصة بخصم 75 % من فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفونات التى تقوم مراكز الشباب والأندية بدفعها ، حيث اننا نجد ان مراكز الشباب والاندية تقوم بدفع نفس المبالغ دون وجود أى خصم عليها.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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