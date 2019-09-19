نسيوا الفوطة في بطنها .. إهمال طبي يتسبب في استئصال جزء من أمعاء مريضة بالمحلة

قرر رئيس نيابة أول المحلة الكبري بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد مجدي عبد الكريم اليوم التحقيق فى واقعة استخراج فوطة من بطن سيدة أجرت عملية قيصرية داخل مستشفي خاص على أيدي طبيبة النساء والتوليد مما تسبب فى تدهور حالتها الصحية.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من عائلة سيدة مريضة تتهم فيه طبيبة النسا والتوليد "ر . م . ا "الأمر الذي تسبب فى تدهور حالته الصحية عقب إجراء عملية ولادة قيصرية داخل مستشفى " ب " التخصصى .



وأفاد البلاغ الرسمي أنه عقب إجراء عملية ولادة قيصرية وعقب الكشف والفحوصات اللازمة، تبين أن الدكتورة أنهت إجراءات العملية وتم إغلاق بطن المريضة، وبداخلها فوطة كما أجريت عملية جراحية أخرى، وتم إستخراج الفوطة، وأستئصال جزء من الأمعاء.



وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت فتح باب التحقيق فى واقعة السيدة واستدعاء الطبيبة لسماع أقوالها .

