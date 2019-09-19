عمرو محمود ياسين: نصيبى وقسمتك 3 كان تحديا لي

قال المؤلف والممثل عمرو محمود ياسين إنه سعيد بردود الأفعال التى وصلته حتى الآن على العمل.



وتابع عمرو ياسين لـ صدى البلد، أن سلسلة حلقات نصيبى وقسمتك تواصل نجاحها، إلا أن هذا الموسم كان بمثابة تحدى له، خاصة وأن الجزء الأول من العمل قدم من خلاله وجهة نظر الرجل، وجاء الجزء الثانى ليقدم وجهة نظر المرأة إلى حد كبير.



وتابع قائلًا: "هذا الموسم الثالث فقدم تم تقديم وجهتى النظر، وهذا واضح بدءا من تتير العمل، الذى يشترك فى تقديمه كارمن سليمان ومحمد الصاوى".