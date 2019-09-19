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تعليم

خطوات استخراج فيزا لطلاب الأزهر من أجل الدفع الإلكتروني

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:49 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
وافقت جامعة الأزهر، على بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في تحصيل الرسوم بكافة أنواعها من الطلاب بجميع الكليات على مستوى القاهرة والأقاليم.

ويمكن للطلاب الحصول على الفيزا لإمكانية الدفع الإلكتروني من خلال هذه الخطوات:
1- الذهاب إلي أقرب فرع للبنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي).
2- عمل طلب حصول على فيزا مسبقة الدفع للاستخدام في مصروفات الجامعة
3- الدفع في خزينة البنك 15 جنيه لتفعيل الكارت
4 - يتم عمل الفيزا مجانا لجميع الطلاب بناءً على تعاون بين الجامعة وهذه البنوك

وكشف مصدر بجامعة الأزهر، أن الجامعة، حددت البنوك الذي سيتم التعامل من خلالها وإصدار بطاقة الدفع "الفيزا" للطلاب منها وهي: الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي.

وأوضح، أن بطاقة الدفع الالكتروني "الفيزا": تستخدم في سداد المستحقات المالية الحكومية ومنها المصروفات الجامعية، وكل ما يتعلق بالتعاملات المالية داخل الجامعة.

وناشدت الجامعة، الطلاب والطالبات، بضرورة باستخراج فيزا الدفع الحكومي من أي فرع من فروع البنوك السابقة ليتمكن من إنهاء أي إجراءات أو تعاملات تتطلب رسومًا للجامعة.

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