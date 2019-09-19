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توك شو

ندى بسيوني: المسلسلات العنيفة تؤثر على تفكير المجتمع المصري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:42 م
ندي بسيوني
ندي بسيوني
قسم التوك شو
قالت الفنانة ندي بسيوني، إن إنتاج مجتمع راقي يبني على الفنون المقدمة له، لافتة إلي أن الفنون والأعمال الفنية المقدمة في الدول الغربية تحتوي على الكثير من العنف، ولكن أيضا لديها محتوى تربوي كامل مثل "ديزني".

ونوهت، "ندي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن أفلام "ديزني" تهدف لتنمية الأخلاق ورفع القيم فضلا عن التأثير على بعض المعتقدات والسلوكيات الخاطئة.

وتابعت مستنكرة كم العنف المقدم في بعض المسلسلات المصرية، والتي تدور حول قضايا المخدرات والقتل، والتي تبعد بشكل كبير عن المجتمع المصري.

وأوضحت، أن تلك المسلسلات تتناول قضايا شرائح قليلة العدد تناسبا مع باقي المجتمع، مؤكدة أن تلك الأعمال الفنية قد تؤثر بشكل كبير علي المجتمع المصري وتفكيره.

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