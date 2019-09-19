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أخبار البلد

طرحت بالمزاد دون علمه.. مواطن يستغيث بعد انتزاع هيئة الثروة السمكية أرضه

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:37 م
هيئة الثروة السمكية
هيئة الثروة السمكية
جمال صلاح الدين
استغاث المواطن مجدي قاسم من مركز إدكو بمحافظة البحيرة، من انتزاع هيئة الثروة السمكية لمزرعة الأسماك الخاصة به بشكل مخالف للعقود المحررة بينه وبين الهيئة لاستئجار أرض المزرعة والممتد منذ عام 1990.

وقال قاسم إنه تعاقد مع الهيئة عام 1990 على استئجار قطعة الأرض التي أقام عليها المزرعة وكانت أرضا جرداء ينتشر فيها البوص والهيش وبعد عمل 4 سنوات تمكن من تطهير الأرض واعدادها لعمل مزرعة سمكية وأنه يملك تعاقدا مع الهيئة يجدد كل 5 سنوات وينتهي في مايو 2020.

وأكد قاسم أن موظفي الثروة السمكية بالمنطقة الغربية بالإسكندرية أقدموا على طرح أرض مزرعته في المزاد في أغسطس 2019 دون اخطاره، أي في غير الموعد المحدد في العقد، وانتهاء المزاد بمنح الأرض لاحد الأشخاص الذي تجمعه معه خصومة عائلية.

وأضاف أنه ظل طوال 30 عاما يبذل كل مجهوداته لتحويل الأرض الجرداء إلى مزرعة سمكية تساهم في الإنتاج المحلي، خاصة إنه أصبح يملك منزلا على نفس الأرض ويعيش فيه هو وابناؤه وأسرهم.

وطالب قاسم الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية بالتدخل، لرد الحقوق إلى أصحابها.

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