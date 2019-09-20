قطع التيار الكهربي عن بسيون غدا .. اعرف المناطق

أكدت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات بسيون وذلك يوم السبت القادم من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.



كما أوضحت أن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى بنطاق مدينة بسيون بالكامل.



وحددت مناطق الريف وتشمل: شبراطو – كتامة – الفرستق – قرانشو – كوم النجار – أبو حمر – صالحجر – كفر عسكر – الحداد والعزب والقرى الصغيرة التابعة لها.



كما أهابت رئيس القطاع بكافة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذيه بديله خلال تلك الفترة.

