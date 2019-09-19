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رياضة

كنت هتشوفو أيام سودة .. تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد تعيين البدري مديرا فنيا للمنتخب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:43 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
منار نور
علق إبراهيم سعيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل على اختيار حسام البدرى لتدريب منتخب مصر.

وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "أفضل اختيار لو كان إيهاب جلال كنت هتشوفو ايام سودة معايا اقسم بالله عشان انا قرفت منكم كلكم".

قررت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى أجيرى.

وكان اتحاد الكرة السابق الذى تقدم باستقالته برئاسة هانى أبوريدة عقب إخفاق منتخب مصر في بلوغ دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى نظمتها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضى قد أقالت المكسيكى أجيرى على خلفية خسارة الفراعنة من جنوب أفريقيا فى دور الستة عشر وتوديع البطولة.

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