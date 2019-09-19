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رياضة

مهاجم في الدوري القطري يسجل هدفا بعد 9 ثوان فقط .. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:47 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح محمد صلاح النيل في تسجيل واحد من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم في مسابقة الدوري القطري في شباك شبام الشحانية بالمباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتمكن "النيل" من تسجيل هدف العربي بعد مرور 9 ثواني فقط على انطلاق المباراة، قبل حتي أن تظهر إسم ونتيجة الفريقين على شاشة التلفاز .

ويتصدر العربي جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الغرافة صاحب الوصافة، بينما يحتل الشحانية المركز الـ 12 دون رصيد من النقاط.


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