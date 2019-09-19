لوقف سيل الفيديوهات المفبركة.. رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي بوفد شركة جوجل الأحد

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اجتماعا الأحد القادم، مع ممثلى شركة جوجل لبحث سبل التعاون المشترك بشأن كيفية مواجهة فيديوهات العنف المنشورة على اليوتيوب والتى انتشرت وتبث فيديوهات مفبركة .



وقال مصدر مسئول لـ "صدى البلد" ان المجلس سيعقد لقاء مع ممثلين من شركة جوجل لمناقشة وبحث وقف الفيديوهات المفبركة والتى تبث مشاهد عنف واُخرى مفبركة على اليوتيوب .



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقى بمسئولي كبرى الشركات العالمية خلال ديسمبر الماضى، وفِى مقدمتها جوجل ومايكروسوفت وتويتر لبحث دخولها السوق المصرى وتنظيم المشهد الإعلامى وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام.