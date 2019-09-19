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فن

إلهام شاهين ضيفة أنا وبنتى .. اليوم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:58 م
صدى البلد
أحمد البهي
تحل الفنانة الهام شاهين ضيفة الحلقة القادمة ، من برنامج "أنا وبنتي" على شاشة ON E، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

البرنامج يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة، أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفين، ويذاع البرنامج الخميس من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساءً، عبر قناة "ON E".

كان البرنامج قد أستضاف فى اولى حلقات الموسم الجديد منه الفنان عمرو يوسف.
إلهام شاهين ضيفة أنا وبنتى .. اليوم
إلهام شاهين ضيفة أنا وبنتى .. اليوم
إلهام شاهين ضيفة أنا وبنتى .. اليوم

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