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أخبار البلد

أمن ماسبيرو يحظر التصوير بالمحمول داخل الاستديوهات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدر اللواء خالد الدكروري، رئيس قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، تعليمات مشددة، بعدم استخدام كاميرات “الموبايلات”، الخاصة سواء بالمذيعين أو الضيوف، داخل أي ستوديو، وذلك بعد واقعة حدثت داخل إدارة القناة الخامسة، بعد تصوير إحدى المخرجات داخل كنترول ستوديو الهواء، على الرغم من أن هذا الأمر ممنوع منذ سنوات طويلة.

وأوضح تصريح الدكروري الذى نشر على الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ان هذه المخرجة في إجازة بدون مرتب، وتعيش في كندا، وقامت بتصوير مذيعتين، ومخرج النشرة، وكافة طاقم العمل، وقامت أيضًا بالدخول لاستوديو الهواء وفعلت نظام “البث المباشر”، من على هاتفها، في فيديو وصلت مدته إلى 30 دقيقة.

كما قدمت فريق العمل بأكمله، بالاسم والصفة الوظيفية، إضافة إلى شرحها تفاصيل العمل على أجهزة الاستوديو، أثناء بث نشرة الأخبار، هذا بالإضافة إلى أنها ارتكبت خطأ كبيرًا، وهو الإعلان عن أسماء أفراد الأمن المسئولين عن تأمين التليفزيون.

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