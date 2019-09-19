كتيبة إعدام.. مفاجأة في دهس قطار الاسكندرية لـ عامل: عمال قمامة قتلوه والقوا بجثته على القضبان.. المتهمون: كان عايز يقتل واحد فينا خلصنا عليه

- تفاصيل مثيرة في قتل عامل والقاء جثته على قضبان السكة الحديد بالإسكندرية

- بلاغ بوفاة عامل نتيجة اصطدام القطار به أثناء عبوره السكة من مكان غير مخصص

- التحريات: عمال جمع قمامة قتلو العامل والقوا بجثته على قضبان السكة امام القطار

- خلافات تطورت لمشاجرة قتل فيها المجنى عليه.. والمتهمون: رمينا جثته قدام القطر



فجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مفاجأة في واقعة دهس قطار لعامل أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتى "المعمورة الشاطئ - المنتزه" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عدم صحة واقعة الدهس، وان الحادث جنائي، حيث تبين ان جثة العامل تم القاؤها امام القطار بعد قتله، للايهام بوفاته دهسا.



واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة أمام فرق البحث الجنائي، بأن خلافا نشب بينهم والمجنى عليه، قام على أثره الأخير باستخراج سلاح ابيض من طيات ملابسه وتعدى به على أحد المتهمين، الا ان الاخير استطاع استخلاصه منه وقام بطعنه في رقبته طعنة اودت بحياته.



واستكمل المتهمون، أنه بعد ارتكابهم الواقعة قاموا بلف الجثة بقطعة قماش ، ووضعها بداخل كيس بلاستيكي يستخدم فى جمع القمامة ، وإلقائها على قضبان السكة الحديد بمحل العثور للإيهام بان وفاته نتيجة حادث قطار، وأضافوا بتخلصهم من الأداة المستخدمة ، وقطعة القماش والكيس البلاستيك بإشعال النيران بها.



وكان قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا يفيد وفاة عامل "مسجل خطر" - سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة - مُقيم منطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل ، نتيجة اصطدام القطار به أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتى "المعمورة الشاطئ - المنتزة" بدائرة القسم من مكان غير مخصص للمشاة، وبسؤال شقيقه عامل - مُقيم بذات العنوان أيد ذلك.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عقب ورود معلومات بوجود شبهة جنائية فى وفاة المذكور ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص (مسجل خطر - سبق إتهامه فى 18 قضية متنوعة - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل ، "زوجته" مُقيمة بذات العنوان ، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية ، "زوجته" مُقيمة بالجيزة ، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل)، جميعهم عمال جمع قمامة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، نظرًا لوجود خلاف بينهم وبين المجنى عليه، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهم صحبته بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة ، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتوفى على أحد المتهمين بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته ، فقام المتهم بإستخلاصه منه وتعدى عليه محدثًا إصابته بجرح طعنى بمنتصف الرقبة بمساعدة باقى المتهمين.