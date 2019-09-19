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اقتصاد

الدولار يخسر 10 قروش أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:00 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
محمد صبيح
انخفض سعر الدولار بنحو 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، حسب اخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

تراجع سعر الدولار من مستويات 16.35 جنيه للشراء و16.45 جنيه للبيع خلال تعاملات بداية الأسبوع مستقرا عند 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع في اخر تعاملات الأسبوع.

ويواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر منذ عام 2014.

وخسر الدولار الأمريكي نحو 130 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي متراجعا من مستوى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مسجلا مستويات 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، حذر من الاحتفاظ بالدولار الأمريكي بهدف الادخار، مؤكدا توقعاته بانخفاض تدريجي في سعر الدولار حتى نهاية العام.

وأوضح بدرة لـ صدى البلد، أن الدولار سيواصل التراجع دون مستوى 16 جنيها بنهاية العام الجاري بالتزامن مع استمرار مصر حصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع، أن الجنيه المصري يتعافى بفضل زيادة قطاع الصادرات وإيرادات السياحة بالإضافة إلى التحسن الكلي في مؤشرات الاقتصاد المصري، من تراجع في معدلات التضخم والبطالة وزيادة معدلات النمو.

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