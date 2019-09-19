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أخبار العالم

محكمة فرنسية توجه ضربة قاضية لـ"بي إن سبورتس" القطرية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:59 م
بي إن سبورتس
بي إن سبورتس
شريف سيد
أيدت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، قرارا سابق رفض مزاعم "bein sports"، ضد المنظمة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات).

وقالت عربسات أيضًا إنها تلقت "تعويضًا ماليًا غير مسبوق" من بي إن سبورتس، والتي فرضتها المحكمة، بعد رفض استئنافها، وفق ما نقلته صحيفة "عرب نيوز" السعودية.

وأضافت عربسات: "هذا يثبت بوضوح زيف الادعاءات ويثبت موقف عربسات من هذه الاتهامات غير المسؤولة".

وتتعلق هذه القضية، بالاتهامات التي وجهتها beIN Sports إلى عربسات بتسهيل البث الفضائي غير القانوني من شبكة "beoutQ".

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