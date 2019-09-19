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"الداخلية" تعلن الاستعداد لبدء العام الدراسي.. تكثيف الخدمات المرورية.. وحملات مخدرات ورادار على قائدي مركبات الطلاب.. وحرم آمن حول المدارس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:50 م
وحدات الادارة العامة
وحدات الادارة العامة للمرور
أحمد مهدي
  • الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي
  • تكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية
  • التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية
  • المرور على المدارس وعمل حرم آمن حول المدرسة
  • نشر رجال مباحث المرور حول المواقف فى كافة الأنحاء

انتهت وزارة الداخلية من وضع الاجراءات التأمينية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمرور قبل بدء الدراسة، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدّي استعدادا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات.

وجاءت الخطة المرورية تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، حيث قامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

كما اشتملت الخطة على التنسيق مع ادارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور علي المدارس وعمل حرم آمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات اثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا علي سلامتهم.

وكذلك الدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسيير الحركة المرورية.

وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

فيما تستكمل الادارة خطتها المرورية، على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية التى تتم مراقبتها من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مع الربط الفعّال بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الإنقاذ المجهزة وأوناش المرور.

وتنفيذًا لخطة وزارة الداخلية لوضع حلول لكافة المشكلات المرورية، تم تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس، وكذلك الطريق الدائري بكافة قطاعاته والطريق الإقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والأوناش ودراجات المرور.

وتتضمن الخطة المرورية التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي قد تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.

ويتم نشر أكمنة مرورية للكشف على صلاحية الإطارات، وضبط مخالفي الحمولة من قائدي سيارات النقل، وكذلك ضبط سيارات الربع نقل التي تستخدم لنقل الركاب في الصندوق الخلفي لها.

وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

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