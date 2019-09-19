وزير شئون مجلس النواب يقدم التهنئة لرئيس مجلس الدولة الجديد.. صور

استقبل ظهر اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة الجديد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة، وتولى المستشار حسام الدين المنصب بعد أن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.



وأعرب وزير شئون مجلس النواب عن تقديره لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة فى إرساء قيم الحق والعدالة الإدارية فى ربوع مصر , وحماية المشروعية وهى رسالة القضاة وجوهر ولايتهم , مما يؤدى إلى حسن تسيير المرافق العامة وانتظامها باضطراد.



وأكد المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس على الدور الجوهرى لوزارة شئون مجلس النواب من متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة مما يبرز أهمية التعاون بين أجهزة الدولة ومؤسساتها وجهاتها , وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى وزارة العدل , والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير تلك المجالس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة , فضلا عن الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان والاطلاع على التقارير الدولية الهامة والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى هذين المجالين ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة .



حضر اللقاء المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص , والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس .