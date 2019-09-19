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تعرف على سعر تذكرة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:12 م
مباراة السوبر
مباراة السوبر
البهي عمرو
كشفت الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي سعر تذكرة الدرجة الثالثة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.

وقالت سارة، إن تذكرة الدرجة الثالثة لمباراة السوبر ستكون بـ 100 جنيه.

وكشفت أن اتحاد الكرة حدد 10 آلاف مشجع لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى ستقام على ملعب برج العرب فى تمام الساعة الـ7 من مساء غد الجمعة.

وأشارت سارة حازم، إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بعمل التأمينات الكاملة لتأمين المباراة.

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