كل لما أشوفه أتصور معاه.. سميح ساويرس: الزعيم أهم نجم في العالم

قال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان، إنه من عشاق الزعيم عادل إمام، قائلا: « أنا بحب الزعيم عادل أمام وكل لما أشوفه أحس اني لازم أروح واتصور معاه».
وأضاف ساويرس خلال فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون أي»، أن الزعيم عادل أمام أهم النجوم العالمية عنده، موضحا أنه شارك في العديد من المهرجانات الفنية على مستوى العالم ولكنه في النهاية يفضل الزعيم.
وردد ساويرس،: « أنا مش ممكن أزهق من أفلام جاد فاذر ولا مسرحية مدرسة المشاغبين».
يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.
وأضاف ساويرس خلال فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون أي»، أن الزعيم عادل أمام أهم النجوم العالمية عنده، موضحا أنه شارك في العديد من المهرجانات الفنية على مستوى العالم ولكنه في النهاية يفضل الزعيم.
وردد ساويرس،: « أنا مش ممكن أزهق من أفلام جاد فاذر ولا مسرحية مدرسة المشاغبين».
يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.