ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كل لما أشوفه أتصور معاه.. سميح ساويرس: الزعيم أهم نجم في العالم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:22 م
الزعيم
الزعيم
عبد الخالق صلاح
قال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان، إنه من عشاق الزعيم عادل إمام، قائلا: « أنا بحب الزعيم عادل أمام وكل لما أشوفه أحس اني لازم أروح واتصور معاه».

وأضاف ساويرس خلال فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون أي»، أن الزعيم عادل أمام أهم النجوم العالمية عنده، موضحا أنه شارك في العديد من المهرجانات الفنية على مستوى العالم ولكنه في النهاية يفضل الزعيم.

وردد ساويرس،: « أنا مش ممكن أزهق من أفلام جاد فاذر ولا مسرحية مدرسة المشاغبين».

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائى 26 أغسطس

قبل ساعات من المؤتمر الصحفي.. الكشف عن أفيش الدورة الثالثة للجونة السينمائي

الكشف عن أفلام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى

تفاصيل المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر ودرة بلجان التحكيم ومحمد هنيدى على رأس المكرمين .. صور

الإعلان عن أسماء لجان تحكيم مهرجان الجونة خلال أيام

ترشيحاتنا

درة تتألق فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أخبار الرياضة.. صدمة لاتحاد الكرة.. إيهاب جلال يرفض والبدري يقترب.. مرتضى يقصف جبهة الأهلي.. مفاجأة ميتشو

رسميا .. حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

منة فضالى تكشف لـ صدى البلد عن مرضها..فيديو وصور

استعدادًا لافتتاح المهرجان.. احمد الفيشاوي وزوجته يصلان الجونة

حرمت نفسها من 3 أطعمة.. منة فضالى تكشف أسرار رشاقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الجونة السينمائى.. زوجة أحمد داوود تخطف الأنظار بالأحمر

فستان أسود طويل.. إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

بفستان مكشوف.. هند عبد الحليم بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة