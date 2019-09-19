كل لما أشوفه أتصور معاه.. سميح ساويرس: الزعيم أهم نجم في العالم

قال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمى للمهرجان، إنه من عشاق الزعيم عادل إمام، قائلا: « أنا بحب الزعيم عادل أمام وكل لما أشوفه أحس اني لازم أروح واتصور معاه».



وأضاف ساويرس خلال فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون أي»، أن الزعيم عادل أمام أهم النجوم العالمية عنده، موضحا أنه شارك في العديد من المهرجانات الفنية على مستوى العالم ولكنه في النهاية يفضل الزعيم.



وردد ساويرس،: « أنا مش ممكن أزهق من أفلام جاد فاذر ولا مسرحية مدرسة المشاغبين».



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.