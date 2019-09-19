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تعليم

القومي للتعليم الإلكترونى يهنئ رئيس جامعة طنطا بصدارة الجامعات المصرية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:00 م
القومي للتعليم الالكترونى
القومي للتعليم الالكترونى يهنئ رئيس جامعة طنطا
احمد علي
تقدم المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات بالتهنئة لرئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع للمشاركة المتميزة من الجامعة في إنتاج عدد (١) مقرر إلكتروني ونشره على المنصة التعليمية الأولى واسعة الانتشار المفتوحة مجانًا للعالم EGYMOOCs، وحصول جامعة طنطا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

وتم تكريم فريق الجامعة بمقر المجلس الأعلى للجامعات بحضور ومشاركة مهندس أحمد حسين مدير مشروعات تطوير الخدمات التعليمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نانسي الدمرداش نائب مدير المركز القومي للتعلم الإلكتروني، والدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور رامي اسكندر مدير المركز القومي للتعلم الإلكتروني.

من جانبه أعرب الدكتور ياسر عبده مدير مركز التعليم الإلكتروني بجامعة طنطا عن سعادته بهذا التكريم، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، وكذلك نواب رئيس الجامعة لقطاعات الدراسات العليا، والتعليم والطلاب، وخدمة المجتمع.

كما أشاد "عبده" ، بالمجهودات الكبيرة التى بذلها أعضاء الفريق، والذي ضم كل من الدكتور ياسر عبده، والدكتوراه ساميه بركة، وايمان جلال الصغير، وساره رشاد، ومرام ابراهيم ريشه، و احمد الراعي.
القومي للتعليم الإلكترونى يهنئ رئيس جامعة طنطا بصدارة الجامعات المصرية
القومي للتعليم الإلكترونى يهنئ رئيس جامعة طنطا بصدارة الجامعات المصرية
القومي للتعليم الإلكترونى يهنئ رئيس جامعة طنطا بصدارة الجامعات المصرية

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