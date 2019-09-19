رئيس الرقابة الصناعية: تسهيلات لدمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى.. نواب: خطوة إيجابية للاستفادة من موارد الدولة.. ولابد من إخضاعها للرقابة كى تحسن من إنتاجها

برلماني:
دمج المصانع العشوائية في الاقتصاد الرسمي بتوفير أراض قريبة من الكتل السكنية
نائبة:
نائبة:
المصانع العشوائية تضر بالاقتصاد وتهدر موارد الدولة.. ولابد من دمجها
نائب يكشف مزايا دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى
أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بإعلان رئيس الرقابة الصناعية عن وجود تسهيلات لدمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى، وأكدوا أن هذه المصانع العشوائية تضر بالاقتصاد لأنها تستهلك كهرباء وموارد أساسية للدولة ولا يتم تعريفها كمصانع ، وبالتالى من الممكن ان تصدر وينتج عنها مخالفات ، ما يوقف التصدير ويكون بمثابة ظلم للصناعة المصرية ، كما أشاروا إلى أن دمج هذه المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى لابد أن يكون عن طريق توفير أراض قريبة من الكتل السكانية على مساحة 100 متر، يكون بها مرافق وتستطيع أن تقوم بنقل الماكينات.
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن أغلبية المصانع العشوائية موجودة داخل الكتل السكنية، وجزء كبير منها متواجد بالدور الأرضى بالعقارات، وبالتالى حينما يحتاج أصحابها لاستخراج رخصة يكون هناك صعوبة فى ذلك.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى لابد أن يكون عن طريق توفير أراض قريبة من الكتل السكانية على مساحة 100 متر، يكون بها مرافق وتستطيع أن تقوم بنقل الماكينات.
وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة أن تخضع هذه المصانع العشوائية للرقابة لكى تحسن من إنتاجها، وتخضع للضرائب والرسوم ، ويكون من حق العمل الذى يعملوا فيها أن يتم التأمين عليهم.
وأشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بإعلان رئيس الرقابة الصناعية عن وجود تسهيلات لدمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى ، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه المصانع العشوائية يعتبر بمثابة إهدار لموارد الدولة.
وأضافت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المصانع العشوائية تضر بالاقتصاد لأنها تستهلك كهرباء وموارد أساسية للدولة ولايتم تعريفه كمصنع ، وبالتالى من الممكن ان تصدر وينتج عنها مخالفات ، مما يوقف التصدير ويكون بمثابة ظلم للصناعة المصرية.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن دمج هذه المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى يجعلنا نعرف حجم المصانع واقتصاد البلد ، كما أنه يساهم فى التأمين على العمالة الموجودة فى هذه المصانع.
وقال النائب طارق متولى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى كان مطلب للجنة الصناعة بالبرلمان ، كما انه سبق وان تقدم بطلب إحاطة بشأن ذلك من قبل.
وأشار متولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه لو تم دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى فإن ذلك سيحقق ميزتين وهى أنه سيجعل الإقتصاد غير الموازى ينضم للإقتصاد الرسمى ، بالإضافة إلى أنه سيجعل هناك رقابة من الدولة على مصانع بير السلم من جانب الأجهزة المعنية ، خاصة وأن مصانع بير السلم تعتبر مخالفة للصحة العامة وتهدر موارد الدولة.
وكان الكيميائي إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أكد إن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.
وأضاف المانسترلي، أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جدًا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن "19873" مضيفًا أنه فى وجود شكوي من مواطن أو مصانع بنتحرك للتحقق فى البلاغات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.
نائب يكشف مزايا دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى
أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بإعلان رئيس الرقابة الصناعية عن وجود تسهيلات لدمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى، وأكدوا أن هذه المصانع العشوائية تضر بالاقتصاد لأنها تستهلك كهرباء وموارد أساسية للدولة ولا يتم تعريفها كمصانع ، وبالتالى من الممكن ان تصدر وينتج عنها مخالفات ، ما يوقف التصدير ويكون بمثابة ظلم للصناعة المصرية ، كما أشاروا إلى أن دمج هذه المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى لابد أن يكون عن طريق توفير أراض قريبة من الكتل السكانية على مساحة 100 متر، يكون بها مرافق وتستطيع أن تقوم بنقل الماكينات.
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن أغلبية المصانع العشوائية موجودة داخل الكتل السكنية، وجزء كبير منها متواجد بالدور الأرضى بالعقارات، وبالتالى حينما يحتاج أصحابها لاستخراج رخصة يكون هناك صعوبة فى ذلك.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى لابد أن يكون عن طريق توفير أراض قريبة من الكتل السكانية على مساحة 100 متر، يكون بها مرافق وتستطيع أن تقوم بنقل الماكينات.
وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة أن تخضع هذه المصانع العشوائية للرقابة لكى تحسن من إنتاجها، وتخضع للضرائب والرسوم ، ويكون من حق العمل الذى يعملوا فيها أن يتم التأمين عليهم.
وأشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بإعلان رئيس الرقابة الصناعية عن وجود تسهيلات لدمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى ، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه المصانع العشوائية يعتبر بمثابة إهدار لموارد الدولة.
وأضافت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المصانع العشوائية تضر بالاقتصاد لأنها تستهلك كهرباء وموارد أساسية للدولة ولايتم تعريفه كمصنع ، وبالتالى من الممكن ان تصدر وينتج عنها مخالفات ، مما يوقف التصدير ويكون بمثابة ظلم للصناعة المصرية.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن دمج هذه المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى يجعلنا نعرف حجم المصانع واقتصاد البلد ، كما أنه يساهم فى التأمين على العمالة الموجودة فى هذه المصانع.
وقال النائب طارق متولى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى كان مطلب للجنة الصناعة بالبرلمان ، كما انه سبق وان تقدم بطلب إحاطة بشأن ذلك من قبل.
وأشار متولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه لو تم دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى فإن ذلك سيحقق ميزتين وهى أنه سيجعل الإقتصاد غير الموازى ينضم للإقتصاد الرسمى ، بالإضافة إلى أنه سيجعل هناك رقابة من الدولة على مصانع بير السلم من جانب الأجهزة المعنية ، خاصة وأن مصانع بير السلم تعتبر مخالفة للصحة العامة وتهدر موارد الدولة.
وكان الكيميائي إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أكد إن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.
وأضاف المانسترلي، أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جدًا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن "19873" مضيفًا أنه فى وجود شكوي من مواطن أو مصانع بنتحرك للتحقق فى البلاغات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.