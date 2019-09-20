برلماني يكشف عن موعد صدور أبرز 3 قوانين في دور الانعقاد الأخير

توقع عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة عدد 3 مشاريع قوانين قامت بتقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية ومناقشتهم خلال دور الانعقاد القادم والأخير.



وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دور الانعقاد الأخير سوف يتناول مشروع قانون الايجار القديم و مشروع قانون المحليات الجديد، إضافة إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومن المتوقع الانتهاء من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الخامس والاخير لأهميتها الكبيرة.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.