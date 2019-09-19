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رياضة

أول تعليق من حسام البدري عقب توليه الإدارة الفنية لـ منتخب مصر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:30 م
حسام البدري
حسام البدري
منتصر الرفاعي
أعرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

وقال البدري فى تصريحات صحفية: إن منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد الجميع حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

وأكد المدير الفني على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدر إسعاد هذا الشعب العظيم.

أضاف بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

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