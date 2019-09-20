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برلمان

لمنع ذبح الحمير والكلاب.. برلماني يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل المجازر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:27 ص
يطالب بوضع كاميرات
يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل المجازر
حسن رضوان
طالب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمجازر العامة والاهلية، لاحكام السيطرة عليها ومنع ذبح أي حيوانات غير مصرح بها ووقف انتشار ذبح الحمير والكلاب بشكل نهائي.

وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من المفترض أن يقوم جهاز حماية المستهلك والاجهزة الرقابية الأخرى باستخدام هذه الأدوات الحديثة في أحكام السيطرة الرقابية على المجازر وغيرها، لافتًا إلى أن وجود كاميرات في هذه الأماكن يؤدي إلى وجود رقابة مستمرة بها ما ينتج عنه تجنب أي مخالفة قد تحدث.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن أهمية وجود كاميرات رقابية داخل المطابخ الخاصة بالمطاعم العامة للمأكولات والحاقها بشاشات عرض تبث صورة المطبخ أمام المواطنين داخل المطعم حتى يكون عين المواطن مراقبة المشهد الداخلي، وتابع النائب قائلا:" لا يجب أن نتتبع الناموس ولكن نعمل على تدمير منابعه".

ياتي ذلك بعد أن أعلن النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن تقدمه باقتراح برغبة لتركيب كاميرات مراقبة مطابخ المحلات العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على تلك المطاعم.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن معظم المطابخ في المطاعم غير نظيفة، ومن الصعب أن يكون هناك حملات رقابية عليها طول الوقت، مقترحًا تركيب كاميرات مراقبة بالمطابخ، ويكون لها شاشة عرض عند "الكاشير"، وبذلك تكون الرقابة من المواطنين أنفسهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تركيب كاميرات بالمحلات العامة للمأكولات سوف تحسن من جودة ونظافة هذه المطاعم.

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