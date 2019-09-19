د/ مصطفي أحمد جابر يكتب.. الاتحاد الأوروبي









كما في كوسوفو عام 2008م بعد الاستقلال حيث بعث حوالي 2000 رجل شرطة وخبراء قضائيين لدعم مهمة حفظ الأمن الداخلي وتأهيل الشرطة والسلطة القضائية ، وأيضا في جنوب السودان عام 2012م لدعم الأمن المسافرين والطيران بمطار جوبا ، وكذلك القرن الأفريقي عام 2012م لمعاونة وتدريب خفر السواحل والسلطات القضائية لدول القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي ( جيبوتي – الصومال – كينيا- تنزانيا- سيشل) وكذلك في الكونغو 2005م لمراقبة الانتخابات وتدريب قوات الشرطة والسلطات القضائية الكونغولية ، والنيجر عام 2012م لدعم السلطات في مكافحة زيادة معدلات الجريمة المنظمة ومنطقة الساحل والصحراء.





أما الدول العربية كان في ليبيا عام2013م للمعاونة في السيطرة علي الحدود البرية والبحرية والجوية ، وكذلك العراق عام 2005م لتدريب السلطات القضائية والشرطة العراقية حيث تم تأهيل ما يقرب5000 مسئول قضائي وشرطي بتكلفة تقرب 118 مليون يورو، والسلطة الفلسطينية عام 2006م لمعاونة السلطات الشرطية والقضائية حيث نفذ المهمة مايقرب من 100فرد ، أم العمليات العسكرية فكانت في البوسنة حيث تسلمت القيادة من قوات حلف شمال الأطلنطي (SFOR) لتفيذ أتفاق دايتون للسلام ، كذلك في مالي وتدريب القوات المسلحة المالية لحفظ الأمن والنظام، وعملية أتلانتا وقامت بها القوات البحرية لمقاومة أعمال القرصنة بالمياه الدولية بالقرن الأفريقي بالتنسيق مع قوات درع المحيط الأمريكية CTF-151.



الاتحاد الأوروبي (EU) هو أحد التكتلات العملاقة التي تنافس بقوة الولايات المتحدة الأمريكية ولنتعرف عن قرب عنه هو إتحاد إقتصادي وسياسي يضم 28 دولة من القارة الأوروبية، وتأسس بناء علي معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992م ، وهو سوق اقتصادية موحدة ، وعملته اليورو وتستخدمها 17 دولة، ولها سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة ، وتعداده تبلغ 500 مليون نسمة، وتبلغ اللغات الرسمية (24) لغة، ولنري أن هدف الاتحاد ترسيخ وضعه كأحد العناصر الفاعلة في النظام الدولي، أم أهداف المعلنة الحفاظ علي الجوار الأوروبي آمن مستقر، مزدهر مع دعمه لسياسات التنمية المستدامة، وتنمية العلاقات الإستراتيجية مع الشركاء، وتنمية احترام حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية، كما التدخل لمنع النزاعات وإدارة الأزمات ، ولنري أنه يضع لنفسه مكانة ونفوذا في مناطق الغنية بالطاقة، ومناطق الثروة في القارة السمراء حيث الاكتشافات المتعددة للطاقة الأحفورية ليبيا، نيجيريا، وقام الاتحاد بكثير من المهام المدنية منه في أفغانستان عام 2007م لدعم السلطات وأعادة بناء قوات الشرطة الأفغانية.