مقترح لتركيب كاميرات مراقبة داخل مطابخ المطاعم العامة.. وبرلمانيون: ورقة رابحة لمنع استخدام اللحوم الفاسدة.. وتسهم في الحفاظ على صحة المواطن

مقترح يشدد على وجود كاميرات مراقبة داخل مطابخ المطاعم

لوقف استخدام لحوم الحمير.. برلمانية تطالب بوضع كاميرات داخل مطابخ المطاعم العامة لمنع ذبح الحمير والكلاب.. برلماني يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل المجازر









أعلن النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن تقدمه باقتراح برغبة لتركيب كاميرات مراقبة بمطابخ المحلات العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على تلك المطاعم.





وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن معظم المطابخ في المطاعم غير نظيفة، ومن الصعب أن يكون هناك حملات رقابية عليها طول الوقت، مقترحًا تركيب كاميرات مراقبة بالمطابخ، ويكون لها شاشة عرض عند "الكاشير"، وبذلك تكون الرقابة من المواطنين أنفسهم.





وأضاف عضو مجلس النواب أن تركيب كاميرات بالمحلات العامة للمأكولات سوف تحسن من جودة ونظافة هذه المطاعم.





فيما أيدت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المقترح المقدم من النائب سمير البطيخي لتركيب كاميرات مراقبة بالمطابخ العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على المطاعم.





وأضافت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية انتشرت أقاويل كثيرة بشأن استخدام لحم الكلاب والحمير في عمل الماكولات والوجبات السريعة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى عدم نظافة المطابخ داخل محلات المأكولات والأدوات المستخدمة في طهي الطعام، ولذالك لابد من ضرورة تشديد الرقابة على هذه المطاعم للقضاء نهائيًا على هذه الفوضى.





وفي هذا الصدد أكدت النائبه أنه في ظل وجود انتشار الفساد لابد من استحداث ادوات رقابية تتواكب مع حجم الفساد حتى تكون رادعة لهؤلاء، ومن ضمن الأدوات الرقابية الحديثة وضع كاميرات مراقبة داخل المطابخ وشاشات بجوار الكاشير حتى تكون بمثابة مرأة ينظر منها المواطن على المطابخ ويتأكد من سلامة الغذاء من عدمه.





كما طالب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمجازر العامة والاهلية، لاحكام السيطرة عليها ومنع ذبح أي حيوانات غير مصرح بها ووقف انتشار ذبح الحمير والكلاب بشكل نهائي.





وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من المفترض أن يقوم جهاز حماية المستهلك والاجهزة الرقابية الأخرى باستخدام هذه الأدوات الحديثة في أحكام السيطرة الرقابية على المجازر وغيرها، لافتًا إلى أن وجود كاميرات في هذه الأماكن يؤدي إلى وجود رقابة مستمرة بها ما ينتج عنه تجنب أي مخالفة قد تحدث.



