ماهر مقلد مشرفا على الموقع الالكترونى لجريدة الاهرام

أصدر الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام قرارا بتعيين الكاتب الصحفي ماهر مقلد مدير التحرير مشرفا عاما على الموقع الالكترونى لصحيفة الأهرام.



وتضمن القرار تعيين كل من أحمد عبد الرازق نائب رئيس التحرير نائبا لرئيس القسم للموقع، وحنفي حامد "البهاء حسين" نائب مدير التحرير نائبا لرئيس القسم للإذاعة.



والكاتب ماهر مقلد هو روائي له عدد من المؤلفات الادبية والسياسية ، وتخرج فى قسم الصحافة عام ١٩٨٤ والتحق بالاهرام بعد تخرجه وعمل مديرا لمكتب الأهرام فى لبنان ثم عضو الديسك المركزى بالأهرام ورئيسا لقسم الحوارات، واجرى حوارات عديدة مهمة مع شخصيات مؤثرة فى مجالات الفكر والادب ستصدر فى كتاب خلال الشهر المقبل.