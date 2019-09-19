حزب الحرية المصري بالدقهلية يستعد لانتخابات الشيوخ والمحليات

عقدت هيئة مكتب محافظة الدقهلية اجتماعا موسعا بحضور كل من د. مجدي علام نائب رئيس الحزب والنائب احمد مهنا الامين العام والنائب احمد بيومي الامين المساعد ود. احمد إدريس امين تنظيم الحزب والمستشار محمد عبد الباري امين المنوفية والنائب مسعد لطفي والدكتور اسماعيل ابو كليلة امين عام الاسكندرية وأمين تنظيم الدقهلية والأمناء المساعدين للمحافظة وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز.



وأكد الدكتور مجدى علام انه تم استعراض خطة الامانة المركزية للحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب لمواصلة مبادرات الحزب الاجتماعية والإنسانية وفى مقدمتها توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للتلاميذ والطلاب من الأسر الاكثر احتياجا واستمرار القوافل الطبية للحزب على مستوى المراكز والمدن والقرى بالمحافظة اضافة الى الاستعدادات الخاصة بخوض مرشحى الحزب من الكوادر والشباب والعناصر النسائية وذوى القدارات الخاصة للانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية.



وأعلن الحاضرون بالإجماع رفضهم وبشكل قاطع لجميع الحملات المسعورة ضد مصر وقيادتها التي انطلقت من عملاء الداخل والخارج في أعقاب النجاح الكبير الذى حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات ومشروعات قومية وعملاقة وأعلنت قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بمحافظة الدقهلية تأييدها التام لخطوات الرئيس السيسى الناجحة لكي تحتل مصر مكانتها التي تليق بها بين الامم معلنين دعمهم مجددا لجهود القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية فى مواجهة ظاهرة الارهاب الأسود.



وأكدوا ان مصر قيادة وشعبا وبجميع مؤسساتها قادرة على مواجهة ودحض وافشال جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات التى تواجهها داخليا وخارجيا معلنين دعمهم التام والمطلق لسياسات الرئيس السيسى داخليا وخارجيا.

