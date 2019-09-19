شاهد.. ورقة بعشرين دولار في جيب ترامب الخلفي والرئيس يكشف السبب

تداولت وسائل إعلام أمريكية صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتدلى من جيبه الخلفي أوراق من فئة العشرين دولارا، أثناء صعوده لطائرته.



وقال ترامب ردا على سؤال للصحافيين، في طائرة "أير فورس وان" الرئاسية حول صورة الدولارات وهي تتدلى من جيبه، عرض ترامب ببساطة بعض ما يقوم به خلال السفر.



وذكر الرئيس الأمريكي أنه لا يحمل محفظة لأنه توقف عن استعمال بطاقات الاعتماد منذ زمن طويل لافتا إلى أنه يفضل أن يكون معه على الدوام بعض المال نقدا، لأنه يحب تقديم البقشيش في الفنادق.



وختم ترامب قائلا: "قد يكون من الأفضل ألا يقوم رئيس بذلك، لكنني أحب ترك بقشيش.

