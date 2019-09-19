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ديني

خالد الجندى لـ الرئيس السيسي: إحنا معاك ولا يهمنا تهديدات الخونة.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:02 م
خالد الجندى للرئيس
خالد الجندى للرئيس السيسى: احنا معاك
محمد شحتة
وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا "نحن معك من أجل مصر، ولا نخاف من المواقع الإلكترونية الخونة، ورسالتنا لك بنقول لك احنا معاك وربنا معاك يا سيسى".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "علينا أن ندعى للرئيس دائما ونقف بجواره، من أجل النهوض بالدولة والإقتصاد".

وأكد الجندي، أن الرئيس شدد في بداية حكمه أنه لن يصلح حال الدولة بمفرده ويجب علينا أن نقف بجواره لصالح البلاد.

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