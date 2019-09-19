توفيق عكاشة : أنا حزين بقالي أيام لهذا السبب.. فيديو

علق الإعلامي توفيق عكاشة، علي الهجوم الذي وقع علي شركة أرامكو السعودية منذ عدة أيام، قائلا: «هذا الحدث هو هجوم منظم مدبر ومخطط على أكبر شركة للنفط في العالم، وهي شركة أرامكو التي تمثل العامود الفقري لاحتياجات العالم النفطية».



وأضاف توفيق عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «مجرد ما اضربت شركة أرامكو ارتفع سعر النفط فورا في العالم»، لافتا: «العرب جميعا بلا استثنناء محتاجين يعيدوا النظر في أنفسهم وفي أفكارهم وفي فلسفتهم الإدارية».



وتابع توفيق عكاشة قائلا: «ما حدث لشركة أرامكو السعودية بلاء أحزنني حزنا شديدا»، متابعا: «أنا حزين بقالي عدة أيام وكل ما أشوف النار وهي خارجه يزداد حزني، لأن هذه مؤسسة عربية ودائما الواحد بيفرح لاخوه أما يكون معاه فلوس علشان لو اتزنق مش هيلاقي حد يميل عليه غير أخوه».



واضاف: «علشان كدا الحزن كان شديد، لكن عندما أتوقف أمام الفلسفة الإدارية للعرب جميعا بزعل جدا، لأنها فلسفة غريبة».

