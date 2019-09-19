شاهد.. أول ظهور لـ يسرا فى الجونه السينمائى بعد وفاة والدتها

ظهرت الفنانة يسرا فى حفل أفتتاح مهرجان الجونه السينمائى ، حيث يعد هذا الظهور التليفزيونى الاول لها بعد وفاة والدتها .



وظهرت " يسرا " وهى ترتدى فستان من اللون الرمادى الغامق ، وقد كشفت خلال البث المباشر لصفحة اون اى ، عبر فيسبوك ، وقد تجنبت الحديث عن رحيل والدتها بشكل مفصل.



فيما أكدت يسرا انها كعضو اللجنة الاستشارية للمهرجان لم تتمكن من متابعة كافة الامور بسبب مرض ووفاة والدتها .



يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

