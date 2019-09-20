فقه بناء الدول.. إشادة من المشاركين بتزامنه مع مكافحة الدول العربية للإرهاب.. نائب مفتي القدس: يخدم القضية الفلسطينية..ووزير الشؤون الإسلامية الموريتاني: يتيح تبني آراء موحدة حول مستجدات الخطاب الديني

بناء الدول..رؤية فقهية معاصرة

-نائب مفتي القدس: مهم وحيوي في الفترة الراهنة

-وزير موريتاني: الدول العربية والإسلامية يلزمها مجابهة الفكر المتطرف

-أكاديمي بنغالي: في حاجة إلى الرجوع إلى تعاليم النبي في إقامة دولته بالمدينة

-خالد الجندي: القائمين بالخطاب الدعوي لا يعرفون الفرق بين فقه ما قبل وبعد بناء الدولة

-واعظة بالأوقاف: يعرف بصحيح الدين ويكافح الأفكار المتطرفة ويرد على الإسلاموفوبيا



اختتمت وزارة الأوقاف المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: بناء الدول..رؤية فقهية معاصرة، يوم الاثنين الماضي الذي انعقد لمدة يومين بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور العديد من قيادات المؤسسات الدينية الرسمية من مختلف دول العالم من وزراء ومفتين ورؤساء مجالس إسلامية ، وبحضور نحو 500 عالم ومثقف وإمام، أكثر من 150 منهم من خارج مصر من مختلف دول العالم.



وكان من أبرز ما أسفر عنه المؤتمر من نتائج؛ إصدار توصياته ، وإجماع المشاركين على إصدار الوثيقة الختامية للمؤتمر باسم "وثيقة القاهرة للمواطنة".



وفي التقرير التالي يرصد«صدى البلد» أبرز التصريحات التي حصل عليها من مسؤولين وعلماء وشيوخ حول أهمية المؤتمر:-

نائب مفتي فلسطين



قال الشيخ إبراهيم خليل، نائب المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، وكيل دار الإفتاء، إن موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـدولي الـ30 الذي يأتي بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية معاصرة"، مهم وحيوي في الفترة الراهنة؛ لاختلاف الآراء ووجهات النظر حوله.



وأضاف إبراهيم خليل لـ"صدى البلد" على هامش المؤتمر، أن الأبحاث والدراسات التي قدمها المؤتمر ستثمر كثيرًا وبنتائج ملموسة على أرض الواقع، في فهم موضوع بناء الدول، مشيرًا إلى أن الأفكار المتطرفة التي تتبناها بعض الجماعات حول مفهوم إقامة الدولة من أبرز المحاور التي ناقشها المؤتمر وجلساته.



وتابع أن هذا المؤتمر يجسد الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الإسلام التي أمرنا الله بها، وإظهار السماحة والوسطية في تعاليمه، مشيرًا إلى أننا لا نعادي أحدًا من الديانات الأخرى ما لم يخرجونا من أرضنا ويقاتلوننا أو يتظاهروا على إخراجنا كما قال الله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".



وأكد نائب المفتى العام للقدس أنه لابد لكل مسلم ومسلمة أن يكونوا على درجة من الوعي والثقافة وفهم الواقع حتى تعبر سلوكياتنا عن ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أن أي أمر يفيد الإسلام والمسلمين يكون في صالح القضية، وأي ضعف أو تشرذم بين الدول والمجتمعات العربية يضر بها ويضعفها ولا يستفيد من ذلك سوى العدوى الصهيوني الغاصب.



وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني



وفي السياق ذاته رأى ألداه ولد سيدي أعمر، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني، أن المؤتمر يساعد في خدمة قضايا الامة الإسلامية بشكل عام وينير الرؤى السليمة ويتيح الفرص للعلماء لتوضيح المنهج السليم الذي تعالج به مستجدات زماننا.



وأكد ألداه ولد سيدي أعمرفي تصريح لـ"صدى البلد" على هامش مشاركته بالمؤتمر، أن الدول العربية والإسلامية يلزمها مجابهة الفكر المتطرف والجماعات المنحرفة من خلال خطاب ديني معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط يجمع بين الوسطية الشرعية والاعتدال الشرعي بالفهم الصحيح للدين وتراثه.



ورأى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن مواجهة الجماعات المتطرفة وأفكارها لا يتم بالمواجهة العسكرية بل بالمواجهة الفكرية، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت فشل مواجهة السلاح بالسلاح كما فعلت أمريكا عسكريًا مع كثير من الجماعات المسلحة ومع ذلك لم تنجح.



أكاديمي بجامعة شيتاجونج ببنجلاديش



أكد محمد أبو الحسين، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة شيتاغونغ البنغالية، أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان: فقه بناء الدول.. رؤية فقهية معاصرة، خصوصا في الوقت الحالي الذي يشهد خلافات وآراء متباينة حول مفهوم الدولة ومقوماتها الأساسية.



وأضاف أبوالحسين في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش المؤتمر، أن تأسيس النبي-صلى الله عليه وسلم- للدولة بعد هجرته للمدينة، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ يعد النموذج الحي لبناء الدولة الحديثة، لافتًا إلى ضرورة الإقتداء بها لأن أهم عناصرها الأخوة بين أبناء الوطن الواحد.



وأكد أن الجماعات المتطرفة التي تقتل وتعذب باسم الدين؛ هي في الحقيقة لا تعرف للإسلام طريقًا، مشيرًا إلى قوله تعالى:"وكذلك جعلناكم أمة وسطًا" وأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قد بعثه ربه رحمة لجميع الخلائق فقال عنه: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".



وقال إن التطرف والغلو لا يوجد له مكان في الدين الإسلامي ولكنه دين الوسطية والاعتدال بين الإفراط والتفريط، لافتًا إلى أن مكافحة الفكر المتطرف يكون أولًا بالالتزام بالمنهج النبوي الذي قال عنه-صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا؛ كتاب الله وسنتي، ثانيًا: تطبيق القانون على جميع الناس دونما تمييز أو محاباة، ثالثًا: تجديد الخطاب الديني وهو من أهم العناصر المطلوبة لوأد الإرهاب والمخربين.



وأوضح أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة شيتاغونغ البنغالية أنه قدم في مؤتمر العام الماضي للمجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، ورقة بحثية تحت عنوان: أثر الخطاب الديني في مواجهة التطرف والإرهاب.



ولفت إلى أن المقصود بتجديد الخطاب الديني: مراعاة الزمان والمكان وحال المستفتي، منوها بأن النبي–صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد للأمة دينها.



خالد الجندي



في السياق ذاته خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك حاجة مٌلحة لإقامة مثل هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن أهميته تكمن في أن بعض القائمين بالخطاب الدعوي لا يعرفون الفرق بين فقه ما قبل بناء الدولة وفقه ما بعدها "بحسب تعبيره".



وأضاف الجندي لـ"صدى البلد" على هامش مؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية الدولي الـ30، أن عدم المعرفة بمثل هذه الأمور نتج عنه صدور فتاوى مناهضة لمصلحة الدولة، وظهرت آراء لا علاقة لها بالأمن المجتمعي الذي يعيش المسلمون فيه.



وأكد أن معرفة فقه ما قبل بناء الدولة وفقه ما بعده لم يعد مسألة عبثية بل من الأهمية بمكان مدارستها، لافتًا إلى أنه تطرق إلى هذه المسألة ونادى بتعليم المشايخ والدعاة منذ حوالي 10 سنوات، وإلا ستكون النتيجة وخيمة العواقب.



وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الدول العربية والإسلامية تحتاج في مواجهتها الفكر المتطرف وجماعاته؛ إلى إنزال الخطاب النصي أو الخطاب الشرعي إلى أرض الواقع فضلًا عن المواءمة بين الوسائل والمقاصد فضلًا عن تحديث عقلية الداعية أو المتحدث باسم الدين، لافتًا إلى أن الجماعات المتطرفة لابد من التعامل العسكري والأمني معها لأن من يحمل السلاح لا يواجه إلا بالسلاح "بحسب تعبيره".



وتابع الشيخ خالد الجندي، قائلا: إن مواجهة المتطرف الذي يحمل السلاح بالفكر والإقناع يعد من العبث الذي لا طائل منه، مضيفًا أن الحوار يكون مع من كان لازال في دائرة الاستماع وليس من كان في دائرة القتل وترويع الآمنين.



وأكد أنه لا يوجد حل نهائي لاقتلاع الإرهاب من جذوره إلا باستئصال الإرهابي والقضاء عليه وأن الإرهابي سرطان في جسد المجتمع لابد من استئصاله حتى يتعافى باقي الجسد وتعقيم التربة الدعوية حتى لا ينشأ أو يتكرر مثل هذا السرطان، لافتًا إلى أن محاولة التعايش معه يعد كلامًا غير منطقي.



واختتم حديثه قائلا: "إن الدولة المصرية تمر بمنعطف خطير عظمت فيه التحديات وتعددت فيه العقبات"، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن بقول الله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا".



واعظة بالأوقاف



قالت فاطمة موسى، واعظة بوزارة الأوقاف، إن إقامة المؤتمر الدولي الـ30 لوزارة الأوقاف تحت عنوان: فقه بناء الدول..رؤية فقهية عصرية، تكمن أهميته في التعريف بصحيح الدين ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات المتطرفة في فكرة إقامة الدولة.



وأضافت موسى لـ"صدى البلد" على هامش فعاليات المؤتمر، أن هذه المؤتمرات تهدف في الأساس إلى تبني وجهات نظر يتفق عليها علماء ومفتون ووزراء مشاركون من مختلف دول العالم الإسلامية والعربية.



وتابعت أنها تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام والمسلمين لدى الغرب وخصوصًا مع انتهاز الإعلام الدولي للترويج لظاهرة ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا"، مشيرة إلى أن الكثير قد أخذ صورة سلبية عن الدين الحنيف بسبب ما ترتكبه بعض الجماعات التكفيرية باسم الإسلام.



وأكدت الواعظة بوزارة الأوقاف لـ"صدى البلد"، على أهمية موضوع المؤتمر(فقه بناء الدول..رؤية فقهية عصرية)، مشيرة إلى أن الفقه الإسلامي كعلم وقواعد لم يظهر إلا بعد وفاة النبي-صلى الله عليه وسلم- بزمن، وأن الفقهاء قد وضعوا قواعده باستنباط الأحكام من القرآن الكريم ومن سنة النبي على الوضع الذي يتناسب مع العصر الذي عاشوا فيه.



وأوضحت أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخبر بسنة التجديد للدين عندما قال: "إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لأمتي أمر دينها"، لافتًة إلى أن الدين الإسلامي يقسم إلى: مفصل كعدد ركعات الصلوات وكيفية آدائها وهو الذي لا خلاف فيه ولا اجتهاد، وآخر متروك للاجتهاد واستنباط الأحكام من واقع الزمان والمكان كما قال النبي: أنتم أعلم بأموردنياكم.



وأكدت أن الجماعات المتطرفة يمكن مكافحتها من خلال المجابهة الفكرية والعسكرية، مشيرة إلى أن الفكرية تقع مسؤليتها على عاتقها وزميلاتها الواعظات وغيرهم من المفتين وعلماء الدين وأئمة الأوقاف والإعلام والمدرسة وكل من تتاح له فرصة الاحتكاك بالناس.



وذكرت أن الشق الفكري يتعلق بمهمتين أساسيتين أُولاهما: زرع المفاهيم السليمة المستمدة من الدين الوسطي، والأخرى تغيير المفاهيم الخاطئة لدى عقول الذين تأثروا بأفكار مغلوطة عن الدين.



وألمحت موسى إلى أن مهنة الواعظة لم تكن معروفة لدى المجتمع المصري كما هو الحال الآن ، مشيرة إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الأوقاف في الاهتمام بدورهم وتدريبهن والعمل على الارتقاء بهن علميًا ليصلن إلى سيدات مصر ويزدن من وعيهن بالأمور الدينية.

