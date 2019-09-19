حمدي رزق: طوابير تقديم الكليات العسكرية هي الأطول في العالم

قال الإعلامي حمدي رزق، إن الحملة المعادية لتلوث سمعة الجيش المصري مثل 2011، قد زادت في الآونة الأخيرة، للإيقاع بين الشعب والجيش المصري.



وتابع، "رزق" خلال تقديمه برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن المصريين يقبلون علي شرف الالتحاق بالعسكرية المصرية للدفاع عن الوطن الحبيب من دنس الإرهاب والقوي المعادية، مؤكدا أن طوابير المصريين المتقدمين للكليات العسكرية والشرطية تعد الأطول في العالم، لافتا إلي أن كل بيت مصري لديه جندي وضابط بالقوات المسلحة المصرية، للدفاع عن الوطن الحبيب واراضيه.