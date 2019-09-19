رمضان عبد المعز: لا يوجد عاقل يواجه بلده.. فيديو

استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الحملات التى يقوم بها ما وصفهم بـ فاقدى العقول، لتشويه الدولة المصرية والرئيس السيسي.



وقال عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هل يوجد شخص عاقل يواجه بلده ودولته، والله لو لى دعوة صالحة لدعوت بها للرئيس ليوفقه الله فى خدمة البلد والعباد".



وروى الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد السيدة زينب، قصة سيدة عجوز تأتي إلى المسجد لكى تقف أمام المقام وتدعو إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وتابع عبدالسلام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كنت أمر فى المسجد فوجدتها فى حالة تجلى تدعى للرئيس".



وأشار إلى أن المرأة المذكورة كانت في حالة تجلي مع الله تعالى وتهمس بكلمات رقيقة تعبر عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

