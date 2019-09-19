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فن

عادل إمام يغيب عن الجونة السينمائي لأول مرة.. تعرف على السبب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:52 م
عادل امام
عادل امام
أحمد البهى
غاب الفنان عادل إمام عن مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، بعدما حرص على الحضور خلال الدورتين الماضيتين خاصة وأنه تم تكريمه فى الدورة الأولى من المهرجان.

ويأتي غياب عادل إمام من المهرجان بالتزامن مع عودته إلى تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو"، والذى توقف تصويره خلال الشهور الماضية، ما أدى إلى عدم لحاقه بالعرض خلال شهر رمضان الماضى.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

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