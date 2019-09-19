المجلس الأعلى للجامعات يوافق على قبول طلاب الأزهر في جامعة العريش





وأشار الى أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير قبول الطلاب فى كليات الجامعة طبقا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

أعلن رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قبول جميع طلاب الأزهر بنين وبنات في كليات جامعة العريش.وأكد النادي - في بيان الليلة - أن المجلس وافق فى اجتماعه اليوم بجامعة بورسعيد على قبول جميع طلاب المعاهد الأزهرية فى كليات جامعة العريش، وذلك تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم من الدراسة خارج سيناء.