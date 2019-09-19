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توك شو

مديرة برنامج الأمن والدفاع: الجيش المصري حصن مصر من السقوط في 2011

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:47 م
الدكتورة دلال محمود،
الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع
قسم التوك شو
قالت الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القوات المسلحة المصرية لها دور كبير في حماية الدولة من السقوط خلال أحداث 2011 وثورة 30 يونيو.

وأضافت، "دلال" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الجيش المصري قرر التصدي للإرهاب وجماعاته المتطرفة، لافتا إلي أن كل مواقف القوات المسلحة المصرية الباسلة حصنت مصر من السقوط والوقوع في دوامة الفوضى.

وتابعت الدكتورة "دلال محمود"، مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن مصر استطاعت النهوض والإصلاح من خلال الرابطة القوية التي كانت بين القوات المسلحة والشعب المصري، والذين عملوا سويا لإنقاذ البلاد وتعميرها من جديد.

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